Schwacher Handel: SMI leichter

Am Donnerstag gibt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,45 Prozent auf 11 789,39 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,367 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,832 Prozent auf 11 744,65 Punkte an der Kurstafel, nach 11 843,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 642,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 789,58 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,37 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 08.07.2024, den Stand von 12 051,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wurde der SMI auf 11 602,21 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, stand der SMI bei 11 057,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,54 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 0,33 Prozent auf 275,10 CHF), Swiss Re (+ 0,29 Prozent auf 102,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 45,09 CHF), Sonova (-0,07 Prozent auf 280,80 CHF) und Swiss Life (-0,16 Prozent auf 642,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-1,61 Prozent auf 457,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,41 Prozent auf 252,20 CHF), Lonza (-1,21 Prozent auf 555,00 CHF), Sika (-1,13 Prozent auf 245,60 CHF) und Logitech (-1,11 Prozent auf 73,24 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 638 018 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,158 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,19 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at