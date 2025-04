NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Analyst Richard Vosser bezog sich am Donnerstag auf Studiendaten zu der Abnehmpille Orforglipron des US-Pharmakonzerns Eli Lilly. Diese hätten insgesamt die erwartete Gewichtsabnahme bestätigt, die im Großen und Ganzen mit den injizierbaren Produkten Ozempic von Novo Nordisk und Mounjaro von Eli Lilly übereinstimme. Allerdings hätten Patienten bei der Einnahme von Orforglipron verstärkt unter Durchfall gelitten, was die Wettbewerbsfähigkeit dieses Produkts beeinträchtigen könnte. Insofern seien die Studiendaten leicht positiv für die Schweizer, die ebenfalls in dem Markt aktiv sind./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 13:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 13:53 / BST





