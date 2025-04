ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 338 Franken belassen. Seine Schätzungen für die am 24. April anstehenden Quartalszahlen lägen beim Umsatz etwas unter den Konsensprognosen, schrieb Analyst Matthew Weston in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Verantwortlich dafür sei das Diagnostikgeschäft des Pharmakonzerns, das unter der Nachfrageschwäche in China leide./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 16:44 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.