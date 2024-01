Schwacher Handel: SMI verliert nachmittags

Der SMI zeigt sich am Freitagnachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,39 Prozent tiefer bei 11 142,78 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,268 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,459 Prozent fester bei 11 237,26 Punkten, nach 11 185,88 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 253,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 11 141,16 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,857 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der SMI einen Stand von 11 146,43 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 10 448,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der SMI einen Stand von 11 258,97 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,246 Prozent nach. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 309,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 0,79 Prozent auf 433,60 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 509,60 CHF), Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 97,52 CHF), Geberit (+ 0,57 Prozent auf 489,80 CHF) und Novartis (+ 0,34 Prozent auf 93,44 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,50 Prozent auf 35,34 CHF), UBS (-1,84 Prozent auf 25,01 CHF), Kühne + Nagel International (-1,67 Prozent auf 288,60 CHF), Lonza (-1,43 Prozent auf 358,80 CHF) und Sonova (-0,86 Prozent auf 276,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 001 984 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 269,031 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at