Schwacher Handel: SMI zum Handelsende mit Abgaben

Am Montag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,30 Prozent tiefer bei 12 204,47 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,421 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,406 Prozent fester bei 12 291,15 Punkten, nach 12 241,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 197,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 300,07 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 11 993,83 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 29.04.2024, mit 11 332,36 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 11 317,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 9,26 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 270,60 CHF), Sika (+ 0,65 Prozent auf 263,70 CHF), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 98,07 CHF), Givaudan (+ 0,60 Prozent auf 4 221,00 CHF) und Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 536,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Holcim (-2,75 Prozent auf 81,34 CHF), Richemont (-1,11 Prozent auf 133,40 CHF), Lonza (-1,00 Prozent auf 575,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,93 Prozent auf 47,77 CHF) und Partners Group (-0,93 Prozent auf 1 169,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 454 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,501 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

