Schwacher Handel: So entwickelt sich der CAC 40 am Nachmittag

Der CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr 0,46 Prozent auf 7 180,95 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,296 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,783 Prozent auf 7 157,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 213,90 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 193,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 133,65 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 2,35 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 22.08.2023, einen Stand von 7 240,88 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, bei 7 203,28 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2022, einen Stand von 5 918,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 8,89 Prozent nach oben. Bei 7 581,26 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 518,21 Zähler.

CAC 40-Top-Flop-Liste

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 407 707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 367,915 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,04 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at