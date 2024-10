Schwacher Handel: So performt der ATX am Mittwochnachmittag

Der ATX notiert am Mittwochnachmittag im Minus.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent auf 3 571,10 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder sind damit 116,093 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,017 Prozent leichter bei 3 582,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 583,37 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 586,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 566,60 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wies der ATX einen Stand von 3 594,02 Punkten auf. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 3 685,90 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2023, den Stand von 3 024,90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,66 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 0,83 Prozent auf 84,80 EUR), Vienna Insurance (+ 0,49 Prozent auf 30,80 EUR), EVN (+ 0,38 Prozent auf 26,45 EUR), voestalpine (+ 0,21 Prozent auf 19,51 EUR) und Andritz (+ 0,16 Prozent auf 61,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-1,64 Prozent auf 144,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,40 Prozent auf 28,25 EUR), IMMOFINANZ (-1,25 Prozent auf 15,84 EUR), Wienerberger (-0,87 Prozent auf 27,34 EUR) und AT S (AT&S) (-0,79 Prozent auf 19,98 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 124 821 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,369 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

