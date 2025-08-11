Schwacher Handel: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Heute legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 5 342,06 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,460 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,234 Prozent auf 5 360,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 347,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 371,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 332,19 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 383,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 309,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 675,28 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,63 Prozent nach oben. Bei 5 568,19 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,02 Prozent auf 575,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 96,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 29,84 EUR), Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 260,40 EUR) und Bayer (+ 0,76 Prozent auf 25,91 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,13 Prozent auf 1 553,50 EUR), Siemens (-1,51 Prozent auf 228,90 EUR), Enel (-1,03 Prozent auf 7,76 EUR), BASF (-0,92 Prozent auf 45,06 EUR) und adidas (-0,84 Prozent auf 166,10 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 213 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,266 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

