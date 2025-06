FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 7,00 auf 7,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die überdurchschnittlich gute Wertentwicklung der europäischen Versorgeraktien im laufenden Jahr lasse den Sektor im Vergleich zu den langfristigen Multiplikatoren und zum Gesamtmarkt normaler erscheinen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Er zeigte sich recht zuversichtlich mit Blick auf die durchschnittlichen Gewinnschätzungen des Marktes./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 08:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.