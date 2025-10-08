BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktie auf dem Prüfstand
|
08.10.2025 13:04:52
Bernstein Research gibt BASF-Aktie Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die BASF-Aktie musste um 12:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 43,53 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 482 485 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 8,0 Prozent nach oben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q3 2025 von BASF wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
06.10.25
|BASF-Aktie leichter: BASF offenbar kurz vor Verkauf von Lacke-Geschäft (dpa-AFX)
|
06.10.25
|BASF-Analyse: DZ BANK bewertet BASF-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse (finanzen.at)
|
06.10.25
|BASF spricht exklusiv mit Carlyle über sein Coating-Geschäft - Zeitung (Dow Jones)
|
06.10.25
|Carlyle nears €7bn deal for BASF unit (Financial Times)
|
06.10.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|43,63
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX kann Gewinne nicht verteidigen -- DAX legt zu -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch kaum nach oben. Unter DAX-Anlegern wird die Stimmung im Verlauf optimistischer. In Fernost dominierten zur Wochenmitte die Bären.