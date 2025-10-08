Bernstein Research gibt BASF-Aktie Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BASF-Aktie musste um 12:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 43,53 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 482 485 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 8,0 Prozent nach oben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q3 2025 von BASF wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.