Aktie auf dem Prüfstand 08.10.2025 13:04:52

Bernstein Research gibt BASF-Aktie Outperform

Bernstein Research gibt BASF-Aktie Outperform

Die BASF-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BASF-Aktie musste um 12:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 43,53 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 482 485 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 8,0 Prozent nach oben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q3 2025 von BASF wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

12:13 BASF Outperform Bernstein Research
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
03.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 BASF Neutral UBS AG
02.10.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

BASF 43,63 -0,75% BASF

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX kann Gewinne nicht verteidigen -- DAX legt zu -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch kaum nach oben. Unter DAX-Anlegern wird die Stimmung im Verlauf optimistischer. In Fernost dominierten zur Wochenmitte die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

