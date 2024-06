Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittwoch schwächer.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,34 Prozent auf 18 087,50 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 168,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 052,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 724,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, bei 18 015,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 215,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,02 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,83 Prozent auf 24,35 EUR), BMW (+ 1,07 Prozent auf 88,52 EUR), Allianz (+ 0,51 Prozent auf 258,30 EUR), Continental (+ 0,40 Prozent auf 54,80 EUR) und Siemens (+ 0,34 Prozent auf 169,02 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-10,66 Prozent auf 217,90 EUR), QIAGEN (-5,80 Prozent auf 38,73 EUR), Infineon (-3,90 Prozent auf 34,58 EUR), Merck (-2,93 Prozent auf 164,20 EUR) und Beiersdorf (-2,43 Prozent auf 138,60 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 555 912 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,151 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,55 erwartet. Mit 8,52 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

