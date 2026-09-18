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Marktbericht 18.09.2026 12:26:53

Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags

Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX gibt sich am Freitag schwächer.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,49 Prozent auf 25 514,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 832,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 513,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26 135,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der LUS-DAX bei 25 095,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 711,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,20 Prozent auf 56,14 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1 023,80 EUR), QIAGEN (+ 0,65 Prozent auf 38,86 EUR) und Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 196,52 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,25 Prozent auf 79,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,81 Prozent auf 45,36 EUR), Allianz (-1,68 Prozent auf 443,50 EUR) und Continental (-1,64 Prozent auf 69,58 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 642 619 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 215,328 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,13 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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