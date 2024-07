Schwacher Handel: So steht der TecDAX am Montagnachmittag

Am Montag verliert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,04 Prozent auf 3 325,22 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 526,515 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 326,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 326,63 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 353,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 307,74 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 336,13 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der TecDAX mit 3 454,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 3 203,22 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,019 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 3,43 Prozent auf 78,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,25 Prozent auf 63,50 EUR), HENSOLDT (+ 2,80 Prozent auf 35,30 EUR), TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 10,76 EUR) und freenet (+ 2,02 Prozent auf 25,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Bechtle (-5,96 Prozent auf 41,32 EUR), Sartorius vz (-1,96 Prozent auf 214,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,71 Prozent auf 74,80 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 186,34 EUR) und ATOSS Software (-0,54 Prozent auf 111,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 244 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 221,212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

