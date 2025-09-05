Bechtle Aktie
|37,54EUR
|0,04EUR
|0,11%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des IT-Dienstleisters auf der dbAccess European TMT der Deutschen Bank. Bechtle stehe im Geschäft mit der öffentlichen Hand vor einem Aufschwung./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,42 €
|
Abst. Kursziel*:
30,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,53%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
