Bechtle Aktie

37,26EUR -0,70EUR -1,84%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

09.09.2025 14:00:09

Bechtle Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der IT-Dienstleister auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Knorr-Bremse, Ströer und Zalando./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,42 € 		Abst. Kursziel*:
17,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
Analyst Name::
Natasha Brilliant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

14:00 Bechtle Buy UBS AG
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Bechtle Buy UBS AG
11.08.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 37,26 -1,84% Bechtle AG

