Bechtle Aktie
|40,72EUR
|-0,04EUR
|-0,10%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es gebe für den IT-Dienstleister Anzeichen einer Erholung, schrieb Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Umsatz habe das internationale Geschäft die Schwäche auf dem Heimatmarkt ausgeglichen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Hold
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,68%
|
Analyst Name::
Nicole Winkler
|
KGV*:
-
|
08.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Bechtle-Aktie schließt stark: Bechtle verzeichnet mehr Umsatz (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
08.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.at)
|
08.08.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 51 Euro (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
08.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|40,76
|0,00%
