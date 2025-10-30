Schwacher Handel: SPI verbucht zum Start Abschläge

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,19 Prozent schwächer bei 17 015,00 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,179 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,185 Prozent leichter bei 17 015,95 Punkten, nach 17 047,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 17 011,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 015,95 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 1,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16 748,62 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der SPI einen Stand von 16 657,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 937,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,64 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,83 Prozent auf 12,36 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,78 Prozent auf 0,19 CHF), Gurit (+ 2,62 Prozent auf 10,98 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,52 Prozent auf 3,26 CHF) und Straumann (+ 2,19 Prozent auf 96,28 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Adval Tech (-10,48 Prozent auf 41,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-8,63 Prozent auf 1,46 CHF), Curatis (-3,70 Prozent auf 13,00 CHF), Ascom (-3,43 Prozent auf 3,52 CHF) und Kudelski (-2,96 Prozent auf 1,31 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die Idorsia-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 478 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,039 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at