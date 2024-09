Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,24 Prozent auf 4 380,04 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0,019 Prozent stärker bei 4 391,45 Punkten, nach 4 390,61 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 391,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 372,12 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 351,03 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2024, den Stand von 4 558,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 959,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,04 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,64 Prozent auf 39,64 EUR), SAP SE (+ 0,62 Prozent auf 193,78 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,45) Prozent auf 130,42 EUR), National Grid (+ 0,34 Prozent auf 10,39 GBP) und Richemont (+ 0,25 Prozent auf 120,05 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen AstraZeneca (-5,46 Prozent auf 120,18 GBP), Deutsche Telekom (-0,80 Prozent auf 26,02 EUR), BASF (-0,59 Prozent auf 43,33 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 479,60 EUR) und Reckitt Benckiser (-0,51 Prozent auf 44,63 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 258 176 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 524,612 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at