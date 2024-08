Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 4 443,55 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,100 Prozent auf 4 448,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 444,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 439,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 461,93 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 506,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wies der STOXX 50 4 521,42 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 939,86 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,59 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,85 Prozent auf 36,26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 457,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,94 Prozent auf 60,15 EUR), Allianz (+ 0,91 Prozent auf 265,90 EUR) und BASF (+ 0,70 Prozent auf 42,42 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Diageo (-1,23 Prozent auf 24,90 GBP), Glencore (-1,13 Prozent auf 4,04 GBP), BAT (-1,07 Prozent auf 27,69 GBP), Rio Tinto (-0,97 Prozent auf 47,05 GBP) und BP (-0,91 Prozent auf 4,39 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 10 474 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 538,243 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at