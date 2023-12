Schwacher Handel: TecDAX fällt mittags

Am Mittwochmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 3 328,45 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 481,993 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,000 Prozent stärker bei 3 332,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 332,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 340,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 318,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,199 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, lag der TecDAX bei 3 133,97 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, bei 3 066,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, wurde der TecDAX mit 2 901,74 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 14,51 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 354,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 8,25 Prozent auf 22,04 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,11 Prozent auf 28,63 EUR), Energiekontor (+ 2,72 Prozent auf 79,40 EUR), MorphoSys (+ 2,65 Prozent auf 33,76 EUR) und ADTRAN (+ 1,73 Prozent auf 7,04 USD). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen CompuGroup Medical SE (-3,60 Prozent auf 35,32 EUR), Nagarro SE (-2,04 Prozent auf 88,65 EUR), Nemetschek SE (-1,60 Prozent auf 78,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,59 Prozent auf 99,20 EUR) und PNE (-1,30 Prozent auf 13,68 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 610 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 165,162 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die SMA Solar-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at