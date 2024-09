Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

Am Freitag stand der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,71 Prozent im Minus bei 4 386,13 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,213 Prozent auf 4 452,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 462,33 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 452,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 385,79 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,640 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 456,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, stand der STOXX 50 bei 4 544,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 007,10 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,19 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,33 Prozent auf 38,28 EUR), National Grid (+ 1,27 Prozent auf 10,36 GBP), Roche (+ 0,64 Prozent auf 269,20 CHF), Novartis (+ 0,60 Prozent auf 99,03 CHF) und Enel (+ 0,59 Prozent auf 6,99 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,81 Prozent auf 54,99 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,37 Prozent auf 37,89 EUR), Nestlé (-3,93 Prozent auf 82,04 CHF), Richemont (-2,96 Prozent auf 114,55 CHF) und Glencore (-2,52 Prozent auf 3,79 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 72 096 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 521,934 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

