Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schwächelt

Der STOXX 50 verliert am Nachmittag an Boden.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 1,63 Prozent auf 4 364,71 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,181 Prozent auf 4 429,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 437,14 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 347,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 429,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 490,74 Punkte. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, bei 4 370,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 962,86 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,66 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 2,85 Prozent auf 15,70 GBP), National Grid (+ 2,09 Prozent auf 10,01 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,90 Prozent auf 41,76 GBP), Unilever (+ 1,80 Prozent auf 48,68 GBP) und AstraZeneca (+ 1,66 Prozent auf 127,20 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-7,79 Prozent auf 44,98 CHF), UBS (-7,54 Prozent auf 24,65 CHF), UniCredit (-5,10 Prozent auf 34,86 EUR), Richemont (-4,14 Prozent auf 128,45 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,52 Prozent auf 37,30 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 17 583 845 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 539,369 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,08 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at