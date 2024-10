Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagmorgen.

Um 09:13 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent leichter bei 4 448,00 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,021 Prozent auf 4 457,81 Punkte an der Kurstafel, nach 4 458,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 448,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 458,17 Punkten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,335 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, lag der STOXX 50 bei 4 372,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 528,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 962,14 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,70 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 0,38 Prozent auf 184,06 EUR), Rio Tinto (+ 0,37 Prozent auf 50,88 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,35 Prozent auf 101,35 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,32 Prozent auf 495,60 EUR) und UniCredit (+ 0,25 Prozent auf 40,08 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-0,85 Prozent auf 26,77 GBP), Richemont (-0,80 Prozent auf 130,15 CHF), BP (-0,75 Prozent auf 4,08 GBP), GSK (-0,66 Prozent auf 14,95 GBP) und Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 27,02 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 183 824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 469,459 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,97 erwartet. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

