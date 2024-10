Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter

Der LUS-DAX notierte am vierten Tag der Woche im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 19 224,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 19 146,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 283,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 321,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 457,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 394,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 14,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 496,50 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,94 Prozent auf 494,00 EUR), Hannover Rück (+ 2,91 Prozent auf 258,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,68 Prozent auf 27,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,74 Prozent auf 51,92 EUR) und Zalando (+ 0,67 Prozent auf 29,85 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-3,68 Prozent auf 481,00 EUR), Siemens Energy (-2,61 Prozent auf 34,69 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,34 Prozent auf 37,57 EUR), Bayer (-1,76 Prozent auf 26,77 EUR) und Fresenius SE (-1,52 Prozent auf 33,66 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 645 841 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,132 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

