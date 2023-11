Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Der LUS-DAX zeigte sich am Abend kaum verändert.

Am Freitag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 15 192,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 15 148,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 267,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 03.10.2023, den Wert von 15 059,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 15 901,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 03.11.2022, einen Stand von 13 121,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 8,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 8,70 Prozent auf 9,55 EUR), Zalando (+ 7,86 Prozent auf 22,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 7,78 Prozent auf 24,51 EUR), Porsche (+ 3,99 Prozent auf 90,14 EUR) und Sartorius vz (+ 3,42 Prozent auf 257,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Hannover Rück (-2,18 Prozent auf 206,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,06 Prozent auf 375,00 EUR), Fresenius SE (-1,59 Prozent auf 25,31 EUR), Symrise (-1,40 Prozent auf 95,44 EUR) und Beiersdorf (-1,28 Prozent auf 123,30 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 12 615 361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 149,511 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,93 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at