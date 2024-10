Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags leichter

Der LUS-DAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 15:57 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,47 Prozent auf 19 279,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Bei 19 250,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 19 448,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 18 965,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 18 322,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 15 372,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 15,14 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 496,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Covestro (+ 3,68 Prozent auf 58,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,09 Prozent auf 33,74 EUR), Rheinmetall (+ 2,67 Prozent auf 499,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 33,95 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,39 Prozent auf 283,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-2,09 Prozent auf 16,18 EUR), Infineon (-2,07 Prozent auf 30,81 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,79 Prozent auf 93,46 EUR), Henkel vz (-1,73 Prozent auf 82,94 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 485,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Covestro-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 801 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 239,949 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

