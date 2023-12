Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der MDAX bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 26 529,22 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 246,121 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,039 Prozent auf 26 545,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 534,94 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 504,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 545,41 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,138 Prozent aufwärts. Der MDAX wies vor einem Monat, am 08.11.2023, einen Wert von 25 391,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.09.2023, wurde der MDAX auf 27 060,64 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wurde der MDAX mit 25 464,65 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,14 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 626,97 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 1,49 Prozent auf 87,38 EUR), HUGO BOSS (+ 1,46 Prozent auf 65,30 EUR), TeamViewer (+ 1,45 Prozent auf 13,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,86 Prozent auf 135,55 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,83 Prozent auf 37,45 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil KION GROUP (-1,75 Prozent auf 33,67 EUR), TAG Immobilien (-1,34 Prozent auf 12,50 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 60,50 EUR), LEG Immobilien (-1,12 Prozent auf 72,16 EUR) und Nemetschek SE (-0,93 Prozent auf 76,38 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 436 157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,263 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,41 zu Buche schlagen. RTL-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,80 Prozent gelockt.

