Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Prognose bestätigt
|
07.08.2025 12:08:42
Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt tief: Carl Zeiss Meditec enttäuscht trotz Umsatzplus
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Werden Übernahme und Währungseffekte herausgerechnet, habe das Erlöswachstum bei 1,1 Prozent gelegen.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) zog um 3,1 Prozent auf 175,4 Millionen Euro an. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Prognose. Bei einem moderaten Umsatzwachstum auch dank neuer Produkte soll das operative Ergebnis (Ebita) stabil bleiben bis leicht ansteigen.
Gerade diese Prognose nahm Analyst Graham Doyle von der Bank UBS zum Anlass für Kritik. Denn sie umfasse ein breites Spektrum möglicher Entwicklungen und sei folglich mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. In einem negativen Szenario könnten die aktuellen Konsensschätzungen für 2025 seiner Meinung nach um 7 Prozent sinken. Erschwerend komme hinzu, dass die Umsatzdynamik nachzulassen scheine und sich gleichzeitig Kostendruck aufbaue.
Carl Zeiss Meditec-Aktie knickt ein auf Tief seit 2017
Schwer unter die Räder geraten am Donnerstag die Aktien von Carl Zeiss Meditec. Nach der Quartalsbilanz des Herstellers von Medizintechnik brechen sie via XETRA zeitweise um 11,11 Prozent auf 42,56 Euro ein und erreichen zeitweise den tiefsten Stand seit rund acht Jahren. Die Papiere waren weit abgeschlagen größter Verlierer im MDAX.
Carl Zeiss Meditec bekam im dritten Geschäftsquartal Gegenwind von widrigen Währungseffekten und von den US-Handelszöllen. Der Umsatz stieg in den neun Monaten im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Eine Übernahme und Währungseffekte herausgerechnet, lag das Umsatzwachstum jedoch nur bei 1,1 Prozent. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Prognose. Bei einem moderaten Umsatzwachstum auch dank neuer Produkte soll das operative Ergebnis stabil bleiben bis leicht ansteigen.
Gerade diese Prognose nahm Analyst Graham Doyle von der Bank UBS zum Anlass für Kritik. Denn sie umfasse ein breites Spektrum möglicher Entwicklungen und sei folglich mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. In einem negativen Szenario könnten die aktuellen Konsensschätzungen für 2025 um 7 Prozent sinken. Erschwerend komme hinzu, dass die Umsatzdynamik nachzulassen scheine und sich gleichzeitig Kostendruck aufbaue.
/mne/mis
JENA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|42,68
|-10,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX legt deutlich zu -- DAX überspringt 24.000-Punkte erneut -- Erneut Gewinne an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legt ebenfalls deutlicher zu. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag freundlich zu.