Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

MDAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent leichter bei 26 898,87 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 240,325 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,000 Prozent höher bei 26 963,49 Punkten, nach 26 963,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 26 963,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 867,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der MDAX 26 300,82 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der MDAX 25 987,37 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 27 264,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,226 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Ströer SE (+ 2,14 Prozent auf 66,90 EUR), freenet (+ 2,04 Prozent auf 25,00 EUR), AIXTRON SE (+ 0,80) Prozent auf 21,45 EUR), HUGO BOSS (+ 0,71 Prozent auf 48,54 EUR) und HelloFresh (+ 0,60 Prozent auf 5,68 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Aurubis (-1,51 Prozent auf 75,25 EUR), HENSOLDT (-1,48 Prozent auf 37,22 EUR), TAG Immobilien (-1,45 Prozent auf 14,31 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,19 Prozent auf 116,30 EUR) und CTS Eventim (-1,02 Prozent auf 77,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 277 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,890 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at