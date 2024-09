Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag fällt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,78 Prozent auf 25 441,67 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder sind damit 253,557 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 627,07 Zählern und damit 0,059 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 642,29 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 744,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 441,37 Zählern.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, bei 24 464,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 963,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 27 812,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 5,20 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 2,75 Prozent auf 85,80 EUR), PUMA SE (+ 1,76 Prozent auf 39,41 EUR), Gerresheimer (+ 0,77 Prozent auf 104,50 EUR), RATIONAL (+ 0,66 Prozent auf 909,00 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,44 Prozent auf 91,70 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-4,67 Prozent auf 16,03 EUR), WACKER CHEMIE (-3,99 Prozent auf 83,26 EUR), thyssenkrupp (-3,97 Prozent auf 3,17 EUR), EVOTEC SE (-3,88 Prozent auf 6,31 EUR) und LANXESS (-3,73 Prozent auf 24,24 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 205 289 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 20,103 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

