Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer

In Frankfurt ist am Mittwoch ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent auf 30 224,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 310,138 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,192 Prozent höher bei 30 305,57 Punkten, nach 30 247,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30 096,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 377,65 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,864 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 756,09 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2025, einen Stand von 27 494,40 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.07.2024, den Wert von 25 125,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,52 Prozent aufwärts. Bei 31 384,62 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 8,00 Prozent auf 9,21 EUR), HelloFresh (+ 6,29 Prozent auf 8,79 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,24 Prozent auf 65,25 EUR), AIXTRON SE (+ 2,78 Prozent auf 16,11 EUR) und LANXESS (+ 2,63 Prozent auf 25,76 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil TAG Immobilien (-3,29 Prozent auf 14,70 EUR), LEG Immobilien (-3,20 Prozent auf 74,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-2,45 Prozent auf 23,85 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,45 Prozent auf 91,60 EUR) und Scout24 (-2,23 Prozent auf 114,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 4 676 060 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,276 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,14 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,17 Prozent an der Spitze im Index.

