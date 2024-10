Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,49 Prozent auf 26 610,25 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 263,393 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,478 Prozent leichter bei 26 612,33 Punkten in den Handel, nach 26 740,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26 488,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 653,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 046,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 545,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der MDAX mit 25 403,14 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 0,850 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 2,29 Prozent auf 38,38 EUR), Nordex (+ 1,98 Prozent auf 13,42 EUR), Hypoport SE (+ 1,46 Prozent auf 292,40 EUR), Nemetschek SE (+ 0,85 Prozent auf 94,85 EUR) und Scout24 (+ 0,83 Prozent auf 78,55 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-3,81 Prozent auf 65,65 EUR), LANXESS (-3,13 Prozent auf 28,18 EUR), Stabilus SE (-2,99 Prozent auf 37,30 EUR), United Internet (-2,83 Prozent auf 18,57 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,71 Prozent auf 90,50 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 820 241 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,083 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,94 Prozent an der Spitze im Index.

