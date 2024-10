Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittwochmittag

Am Mittwoch gibt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 3 377,40 Punkte nach. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 563,549 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,067 Prozent schwächer bei 3 390,14 Punkten, nach 3 392,42 Punkten am Vortag.

Bei 3 369,13 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 390,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,542 Prozent nach. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wurde der TecDAX auf 3 288,92 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 375,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, lag der TecDAX bei 2 941,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,59 Prozent aufwärts. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 2,04 Prozent auf 14,73 EUR), TeamViewer (+ 1,49 Prozent auf 12,26 EUR), EVOTEC SE (+ 1,14 Prozent auf 5,33 EUR), Nemetschek SE (+ 0,80 Prozent auf 101,20 EUR) und SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 211,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil JENOPTIK (-4,05 Prozent auf 25,58 EUR), Sartorius vz (-3,82 Prozent auf 229,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,01 Prozent auf 59,60 EUR), Kontron (-2,18 Prozent auf 17,09 EUR) und Nagarro SE (-2,01 Prozent auf 78,15 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 247 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 246,773 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,14 erwartet. Mit 6,64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at