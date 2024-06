Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Freitagmittag nach

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,51 Prozent leichter bei 3 333,72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 510,601 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,002 Prozent tiefer bei 3 350,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 350,84 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 350,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 324,44 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 3,01 Prozent. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 3 274,00 Punkten. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Wert von 3 388,33 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 199,69 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,275 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 1,03 Prozent auf 37,18 EUR), JENOPTIK (+ 0,96 Prozent auf 27,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 22,21 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,44 Prozent auf 45,26 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 23,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,21 Prozent auf 48,78 EUR), AIXTRON SE (-3,11 Prozent auf 20,89 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,96 Prozent auf 86,80 EUR), Nemetschek SE (-2,52 Prozent auf 83,05 EUR) und Bechtle (-2,40 Prozent auf 44,66 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 424 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 205,221 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,50 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

