Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der TecDAX bewegte sich am Donnerstagabend im Minus.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,94 Prozent leichter bei 3 243,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 498,114 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,015 Prozent auf 3 273,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 274,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 238,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 273,96 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,39 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, stand der TecDAX bei 3 396,26 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 02.02.2024, einen Wert von 3 324,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, stand der TecDAX noch bei 3 254,49 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 2,45 Prozent zurück. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. 3 175,55 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 2,87 Prozent auf 13,64 EUR), CANCOM SE (+ 1,71 Prozent auf 29,80 EUR), EVOTEC SE (+ 1,59 Prozent auf 9,90 EUR), QIAGEN (+ 1,29 Prozent auf 39,59 EUR) und Nagarro SE (+ 1,19 Prozent auf 72,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen ATOSS Software (-5,56 Prozent auf 238,00 EUR), Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 80,00 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 31,34 EUR), Siltronic (-3,97 Prozent auf 70,20 EUR) und HENSOLDT (-3,31 Prozent auf 35,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 377 248 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,078 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,97 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at