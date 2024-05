Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus

Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent leichter bei 3 393,70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 515,425 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,004 Prozent tiefer bei 3 403,90 Punkten, nach 3 404,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 412,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 389,41 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 326,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, stand der TecDAX noch bei 3 369,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, einen Wert von 3 230,16 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,08 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 6,65 Prozent auf 24,38 EUR), 1&1 (+ 4,64 Prozent auf 17,60 EUR), PNE (+ 2,44 Prozent auf 14,28 EUR), HENSOLDT (+ 2,01 Prozent auf 39,56 EUR) und CANCOM SE (+ 1,58 Prozent auf 29,52 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SÜSS MicroTec SE (-4,39 Prozent auf 47,90 EUR), Infineon (-2,16 Prozent auf 37,18 EUR), JENOPTIK (-1,97 Prozent auf 26,86 EUR), AIXTRON SE (-1,78 Prozent auf 21,46 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,64 Prozent auf 93,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 107 492 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,502 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at