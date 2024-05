Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start leichter

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 3 265,77 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 498,114 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,015 Prozent leichter bei 3 273,50 Punkten in den Handel, nach 3 274,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 252,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 273,96 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,71 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 396,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 324,62 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 02.05.2023, mit 3 254,49 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,77 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 1,68 Prozent auf 39,74 EUR), EVOTEC SE (+ 1,59 Prozent auf 9,90 EUR), Nagarro SE (+ 1,19 Prozent auf 72,30 EUR), freenet (+ 0,84 Prozent auf 26,26 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,81 Prozent auf 37,52 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Nemetschek SE (-2,69 Prozent auf 81,30 EUR), AIXTRON SE (-1,88 Prozent auf 21,45 EUR), ATOSS Software (-1,59 Prozent auf 248,00 EUR), Infineon (-1,30 Prozent auf 32,30 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,96 Prozent auf 46,20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 521 999 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,078 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,03 Prozent.

Redaktion finanzen.at