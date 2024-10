Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus

Am Freitag notiert der Dow Jones um 18:01 Uhr via NYSE 0,21 Prozent tiefer bei 42 286,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,446 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,350 Prozent höher bei 42 522,55 Punkten, nach 42 374,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 274,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 594,64 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wurde der Dow Jones mit 41 914,75 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 935,07 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 25.10.2023, einen Wert von 33 035,93 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 43 325,09 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 3,69 Prozent auf 23,17 USD), Amazon (+ 1,70 Prozent auf 189,54 USD), Salesforce (+ 1,40 Prozent auf 290,77 USD), UnitedHealth (+ 1,37 Prozent auf 568,50 USD) und Microsoft (+ 1,33 Prozent auf 430,39 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Travelers (-1,97 Prozent auf 251,38 USD), McDonalds (-1,96 Prozent auf 295,68 USD), Goldman Sachs (-1,81 Prozent auf 515,00 USD), Dow (-1,45 Prozent auf 50,25 USD) und Johnson Johnson (-1,15 Prozent auf 161,79 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 5 532 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,244 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at