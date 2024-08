Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 38 763,45 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,018 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,670 Prozent schwächer bei 38 736,22 Punkten, nach 38 997,66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 731,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 39 477,96 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,750 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 39 375,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wurde der Dow Jones mit 38 884,26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35 473,13 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,78 Prozent. Bei 41 376,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 1,25 Prozent auf 209,82 USD), Merck (+ 1,21 Prozent auf 112,49 USD), Procter Gamble (+ 1,15 Prozent auf 170,02 USD), Salesforce (+ 0,68 Prozent auf 240,04 USD) und Coca-Cola (+ 0,60 Prozent auf 68,46 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amgen (-5,00 Prozent auf 312,50 USD), Walt Disney (-4,46 Prozent auf 85,96 USD), Intel (-4,24 Prozent auf 18,99 USD), Home Depot (-3,25 Prozent auf 342,40 USD) und 3M (-1,65 Prozent auf 122,83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 064 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,915 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,79 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent, die höchste im Index.

