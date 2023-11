Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,21 Prozent auf 34 080,62 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,615 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,225 Prozent auf 34 075,65 Punkte an der Kurstafel, nach 34 152,60 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 34 252,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 34 068,76 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,035 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 33 407,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wurde der Dow Jones mit 35 314,49 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 160,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 2,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 0,57 Prozent auf 362,60 USD), Goldman Sachs (+ 0,54 Prozent auf 325,70 USD), Caterpillar (+ 0,53 Prozent auf 236,17 USD), Home Depot (+ 0,51 Prozent auf 296,27 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,37 Prozent auf 144,54 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Intel (-2,13 Prozent auf 37,95 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,66 Prozent auf 21,29 USD), 3M (-1,40 Prozent auf 91,85 USD), Chevron (-1,08 Prozent auf 142,85 USD) und Travelers (-0,95 Prozent auf 168,37 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 4 080 512 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,622 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,10 Prozent.

Redaktion finanzen.at