Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

Index-Performance 26.09.2025 22:34:01

Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Der Dow Jones befand sich schlussendlich im Aufwind.

Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,65 Prozent nach oben auf 46 247,29 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,580 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,327 Prozent stärker bei 46 097,43 Punkten, nach 45 947,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 46 051,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46 353,03 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,088 Prozent zu. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 26.08.2025, bei 45 418,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43 386,84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.09.2024, wurde der Dow Jones mit 42 175,11 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,09 Prozent nach oben. Bei 46 714,27 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3,62 Prozent auf 221,26 USD), Travelers (+ 1,29 Prozent auf 277,76 USD), Merck (+ 1,24 Prozent auf 78,56 USD), Johnson Johnson (+ 1,11 Prozent auf 179,71 USD) und Salesforce (+ 1,03 Prozent auf 243,43 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Cisco (-0,93 Prozent auf 67,22 USD), Apple (-0,55 Prozent auf 255,46 USD), Coca-Cola (-0,47 Prozent auf 65,67 USD), UnitedHealth (-0,43 Prozent auf 344,08 USD) und Chevron (-0,35 Prozent auf 160,16 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 36 784 128 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Merck-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,31 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

