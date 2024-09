Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Um 16:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,27 Prozent auf 40 219,03 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,639 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,441 Prozent fester bei 40 916,50 Punkten in den Mittwochshandel, nach 40 736,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 40 219,03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40 638,76 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,829 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Stand von 39 497,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, wurde der Dow Jones auf 38 747,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 663,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,64 Prozent aufwärts. 41 585,21 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 0,24 Prozent auf 220,64 USD), American Express (+ 0,20 Prozent auf 245,92 USD), Microsoft (+ 0,17 Prozent auf 414,91 USD), IBM (-0,25 Prozent auf 204,81 USD) und Merck (-0,27 Prozent auf 115,02 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-1,90 Prozent auf 587,63 USD), Amgen (-1,83 Prozent auf 322,92 USD), McDonalds (-1,52 Prozent auf 286,83 USD), Procter Gamble (-1,51 Prozent auf 175,11 USD) und 3M (-1,51 Prozent auf 128,13 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 608 535 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,042 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

