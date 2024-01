Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,58 Prozent leichter bei 16 552,71 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,708 Prozent auf 16 531,96 Punkte an der Kurstafel, nach 16 649,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 16 513,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 562,73 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 16 084,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 047,15 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2023, den Stand von 11 108,45 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Illumina (+ 4,68 Prozent auf 139,92 USD), CrowdStrike (+ 3,52 Prozent auf 270,47 USD), Palo Alto Networks (+ 1,40 Prozent auf 293,56 USD), Align Technology (+ 0,97 Prozent auf 276,59 USD) und Zscaler (+ 0,78 Prozent auf 219,81 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen JDcom (-3,51 Prozent auf 25,05 USD), Moderna (-3,39 Prozent auf 111,53 USD), Lucid (-3,16 Prozent auf 3,68 USD), Charter A (-2,74 Prozent auf 368,48 USD) und ON Semiconductor (-2,64 Prozent auf 75,88 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 1 968 823 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,572 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,78 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at