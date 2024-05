Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 18 623,26 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,376 Prozent auf 18 603,99 Punkte an der Kurstafel, nach 18 674,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 633,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 589,91 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 037,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.02.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17 478,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 13 803,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 18 703,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 3,16 Prozent auf 2,94 USD), Tesla (+ 2,25 Prozent auf 178,89 USD), Dollar Tree (+ 2,10 Prozent auf 115,86 USD), Constellation Energy (+ 1,59 Prozent auf 218,50 USD) und AstraZeneca (+ 1,45 Prozent auf 78,23 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Palo Alto Networks (-6,09 Prozent auf 304,05 USD), JDcom (-3,38 Prozent auf 33,58 USD), Zscaler (-3,32 Prozent auf 174,60 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,23 Prozent auf 17,25 USD) und Micron Technology (-2,48 Prozent auf 125,80 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 106 504 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,876 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,53 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at