Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 18 079,40 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,060 Prozent auf 18 095,80 Punkte an der Kurstafel, nach 18 085,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 18 135,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 012,62 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,715 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 169,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 17 962,41 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, bei 13 201,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,28 Prozent zu. Bei 18 464,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 2,31 Prozent auf 498,31 USD), Booking (+ 2,23 Prozent auf 3 741,76 USD), Starbucks (+ 2,20 Prozent auf 75,12 USD), Baker Hughes (+ 1,85 Prozent auf 32,49 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 1,84 Prozent auf 185,05 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Airbnb (-6,56 Prozent auf 147,54 USD), Enphase Energy (-1,89 Prozent auf 110,24 USD), Cognizant (-1,52 Prozent auf 66,69 USD), Palo Alto Networks (-1,42 Prozent auf 298,72 USD) und NVIDIA (-1,32 Prozent auf 892,23 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 324 330 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,834 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent an der Spitze im Index.

