Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Schlussendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,30 Prozent auf 15 482,79 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,386 Prozent auf 15 469,21 Punkte an der Kurstafel, nach 15 529,12 Punkten am Vortag.

Bei 15 524,66 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 404,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14 995,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 15 028,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 11 817,01 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 42,53 Prozent. Bei 15 932,05 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell DexCom (+ 4,57 Prozent auf 98,35 USD), Lucid (+ 4,47 Prozent auf 3,97 USD), Tesla (+ 4,22 Prozent auf 223,71 USD), CrowdStrike (+ 2,37 Prozent auf 200,96 USD) und Intuitive Surgical (+ 1,80 Prozent auf 282,48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Illumina (-5,67 Prozent auf 92,79 USD), American Electric Power (-3,45 Prozent auf 75,02 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,84 Prozent auf 20,17 USD), eBay (-2,81 Prozent auf 38,73 USD) und Warner Bros Discovery (-2,37 Prozent auf 9,89 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 812 445 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,711 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,22 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

