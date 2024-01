Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag leichter

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr 1,03 Prozent auf 14 815,60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,343 Prozent auf 15 020,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 969,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 14 800,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 063,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,72 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 11.12.2023, mit 14 432,49 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.10.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 659,68 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 11.01.2023, mit 10 931,67 Punkten bewertet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell EMCORE (+ 10,80 Prozent auf 0,51 USD), Donegal Group B (+ 6,55 Prozent auf 15,30 USD), Ceragon Networks (+ 6,41 Prozent auf 2,49 USD), Nortech Systems (+ 4,89 Prozent auf 10,08 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 4,82 Prozent auf 3,70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Richardson Electronics (-20,00 Prozent auf 10,00 USD), Cutera (-13,15 Prozent auf 4,16 USD), Cerus (-11,39 Prozent auf 1,79 USD), Trinity Biotech (-8,00 Prozent auf 0,46 USD) und Microvision (-6,76 Prozent auf 2,42 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 240 176 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,623 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,51 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at