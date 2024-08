Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter

Der NASDAQ Composite notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 16:01 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,38 Prozent auf 17 122,59 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,233 Prozent auf 17 227,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 187,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 260,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 102,26 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18 398,45 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2024, den Stand von 16 511,18 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2023, den Wert von 13 788,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 15,96 Prozent zu Buche. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 12,71 Prozent auf 4,70 USD), Lifetime Brands (+ 10,47 Prozent auf 7,28 USD), Taylor Devices (+ 5,24) Prozent auf 48,23 USD), Amtech Systems (+ 5,11 Prozent auf 5,76 USD) und Big 5 Sporting Goods (+ 4,91 Prozent auf 1,71 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-7,87 Prozent auf 11,82 USD), TransAct Technologies (-4,84 Prozent auf 4,33 USD), Sangamo Therapeutics (-3,60 Prozent auf 0,94 USD), Sify (-3,49 Prozent auf 0,34 USD) und IDEXX Laboratories (-3,45 Prozent auf 471,00 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 544 391 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,007 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at