Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone

Der ATX Prime gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent leichter bei 1 766,39 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,032 Prozent fester bei 1 776,81 Punkten, nach 1 776,24 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 765,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 777,09 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,643 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, notierte der ATX Prime bei 1 704,75 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.01.2024, den Wert von 1 698,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wurde der ATX Prime mit 1 633,53 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,05 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 793,79 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell UBM Development (+ 1,62 Prozent auf 18,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,11 Prozent auf 19,06 EUR), AMAG (+ 1,11 Prozent auf 27,40 EUR), Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 23,00 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,52 Prozent auf 29,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-5,43 Prozent auf 16,55 EUR), Verbund (-3,87 Prozent auf 65,80 EUR), Marinomed Biotech (-2,28 Prozent auf 21,40 EUR), Andritz (-1,41 Prozent auf 56,00 EUR) und AT S (AT&S) (-1,39 Prozent auf 19,11 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Verbund-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33 126 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 23,537 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Warimpex-Aktie weist mit 3,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,26 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

