Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime verliert aktuell an Boden.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,31 Prozent auf 1 812,04 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,009 Prozent auf 1 817,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 817,69 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 823,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 808,63 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,51 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 1 845,93 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Wert von 1 857,18 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 16.08.2023, einen Stand von 1 592,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,72 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,62 Prozent auf 16,62 EUR), Semperit (+ 1,76 Prozent auf 11,54 EUR), Addiko Bank (+ 1,52 Prozent auf 20,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,45 Prozent auf 5,60 EUR) und Frequentis (+ 1,38 Prozent auf 29,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-34,00 Prozent auf 3,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,17 Prozent auf 8,56 EUR), FACC (-1,81 Prozent auf 7,61 EUR), UBM Development (-1,40 Prozent auf 21,20 EUR) und Polytec (-1,23 Prozent auf 3,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 315 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,352 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at